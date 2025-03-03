Kırmızı kart sonrası hakemin üstüne yürüdü: Fonseca tarihi cezayla karşı karşıya!

Gördüğü kırmızı kartın ardından hakem Benoit Millot'un üzerine yürüyen Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın ciddi bir cezayla karşı karşıya kalacağı iddia edildi. Fonseca, "Bu hareketten dolayı özür diliyorum. Bunu yapmamalıydım" dedi.

Kırmızı kart sonrası hakemin üstüne yürüdü: Fonseca tarihi cezayla karşı karşıya!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:31

Fransa Ligue 1'de 24. hafta mücadelesinde Lyon, Brest'i konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Lyon, sahadan galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Lyon'un gollerini Alexandre Lacazette (2) kaydederken Brest'in golünde Kenny Lala ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Benoit Millot'un üzerine yürüyen Fonseca, ciddi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Millot, olası bir penaltı pozisyonu için VAR monitörüne gitti. Kontrolün ardından hakem Millot, Fonseca'ya gösterdiği tepki nedeniyle kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kartın çıkmasının ardından hakemin üzerine yürüyen Fonseca'yı futbolcular sakinleştirmeye çalıştı.

RMC Sport'ta yer alan haberde Fonseca'ya birkaç ay men cezası verilebileceği ancak bu cezanın yedi aya kadar yükselebileceği ifade edildi.

Fonseca, 31 Ocak'ta Lyon'un başına geçmişti.


Etiketler: #Paulo Fonseca #lyon #Brest

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