'Hakemler bunları hak ediyor' demişti: Bülent Akan'ın cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 24 Erzincanspor Teknik Sorumlusu Bülent Akan'ın hakemler için sarf ettiği, "Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları" sözleri nedeniyle 100 Bin TL para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:46
'Hakemler bunları hak ediyor' demişti: Bülent Akan'ın cezası belli oldu!
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PFDK, 24 Erzincanspor Teknik Sorumlusu Bülent Akan'a 100 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

"ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN'ın, 13.01.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR–ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

NE DEMİŞTİ?

Bülent Akan, İnegölspor ile oynanan maçın ardından canlı yayında karşılaşmanın hakemi için, "Biz çok üzüldük Ankaragücü'nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki bunları" sözlerini sarf etmişti.


Bülent Akan 24 Erzincanspor hakem PFDK

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