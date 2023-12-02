Hakim Ziyech'ten dikkat çeken açıklama: 'Gol attım ama...'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 22:51

Güncelleme: 02.12.2023 - 22:51

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech, açıklama yaptı.

Faslı futbolcu yaptığı açıklamada, "En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık" dedi.

"BAZEN ŞANSINIZI DENEMENİZ GEREKİR"



Hakim Ziyech ayrıca, "İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir" ifadelerini kullandı.