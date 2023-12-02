Pendikspor - Galatasaray maçında ilginç an... Maç durdu!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Pendikspor - Galatasaray mücadelesinde stadın ışıkları kısa bir süre çalışmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:55
Pendikspor - Galatasaray maçında ilginç an... Maç durdu!
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Galatasaray'ın deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

STADIN ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde maçta elektrikler kesintisi yaşandı.

Kısa süreli kesintinin ardından stat yeniden aydınlandı ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


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