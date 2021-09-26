Halil Dervişoğlu: "Kariyerimin en ilginç golünü attım"
Süper Lig'in 7. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçta attığı golün sorulması üzerine Halil Dervişoğlu "Kariyerimin en ilginç golünü attım. Önemli bir goldü, takıma moral verdi." dedi.
İkinci yarı hakkında da konuşan Halil Dervişoğlu "İkinci yarı çok hırslı çıktık ve maçı döndürmek istedik. İstediğimizi de yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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