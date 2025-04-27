Halil Umut Meler yönetti: Olympiakos deplasmanda AEK'yi devirdi!

Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı AEK'yi 2-0 mağlup etti.

Halil Umut Meler yönetti: Olympiakos deplasmanda AEK'yi devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:45

Yunanistan Süper Ligi Şampiyona Grubu 4. hafta maçında Olympiakos, AEK'yi 2-0 mağlup etti.

Olympiakos'un gollerini 43. dakikada Kristoffer Velde ve 74. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

HALİL UMUT MELER YÖNETTİ

Karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler düdük çaldı.

Meler, mücadelede 5 kez sarı kartına başvurdu.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini elde etti. AEK ise Şampiyona Grubu'nda çıktığı 4 maçın hepsini kaybetmiş oldu.

Olympiakos, puanını 69'a yükseltirken, AEK 53 puanda kaldı.

Olympiakos, geçen hafta Yunanistan Süper Lig'te şampiyonluğunu ilan etmişti. 


Etiketler: #AEK #Olympiakos #Halil Umut Meler

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