Olympiakos'tan Real Madrid'e soğuk duş!
Olympiakos, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'i 84-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geldi. SEF'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 84-72'lik skorla kazandı.
21-6'lık skorla maça giren Olympiakos, Real Madrid'in oyuna ortak olmasına hiç izin vermedi. Sürekli top kayıpları yaparak ritm bulamayan Real Madrid, toplam 19 top kaybıyla hayal kırıklığı yaşadı.
SERİDE ÖNE GEÇTİ
Olympiakos'ta Sasha Vezenkov 23 sayı ve 7 ribaund, Evan Fournier 13 sayı, Nikola Milutinov ise 11 sayı ve 8 ribaund ile yıldızlaştı.
Real Madrid'de ayakta kalan tek isim 16 sayı ile Sergio Llull oldu.
Üç maçı kazanan tarafın Final Four'a yükseleceği serinin ikinci maçı cuma akşamı yine SEF'te oynanacak.
Etiketler: #Olympiakos #real madrid #euroleague
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