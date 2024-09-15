Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid - Stuttgart maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 12:00

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.

Meler, Real Madrid - Stuttgart maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Stuttgart, 17 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Halil Umut Meler #Şampiyonlar Ligi #real madrid

İlgili Haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e yeni görev!
EURO 2024'te Halil Umut Meler'e bir görev daha

EURO 2024'te Halil Umut Meler'e bir görev daha
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler