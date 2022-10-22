Halkbank, Arkas Spor'u 3 sette geçti!

Erkekler Efeler Voleybol Ligi'nde Halkbank, kendi evinde ağırladığı Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 09:26
Halkbank, Arkas Spor'u 3 sette geçti!
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AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta açılış maçında Halkbank, sahasında Arkas Spor'u 3-0 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Mert Matic, Micah Maa, Bruno, Doğukan Ulu, Abdel, Yiğit Gülmezoğlu (Deniz İvgen, Volkan Döne, Mustafa Koç)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Hoag, Bertuğ Öndeş)

Setler: 25-16, 25-20, 26-24

Süre: 85 dakika (25, 27, 33)


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