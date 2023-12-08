Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz Halkbank, Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro'yu mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.
Halkbank, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinci maçında Brezilya’nın Sada Cruzeiro takımını 3-0 mağlup etti.
Grubunu ikinci sırada tamamlayan Halkbank, adını yarı finale yazdırdı. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Sir Sicoma Perugia - Ahmedabad Degenders karşılaşmasının ardından belli olacak.
Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi günü, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.
SALON: Koramangla
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BUL), Andrea Puecher (ITA)
HALKBANK: Mert Matic, Micah Ma’a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)
SADA CRUZEİRO: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)
SETLER: 26-24, 25-18, 28-26
SÜRE: 1 saat 27 dakika (28, 25, 34)
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