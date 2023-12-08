Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcimiz Halkbank, Brezilya temsilcisi Sada Cruzeiro'yu mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:45
Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
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Halkbank, Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinci maçında Brezilya’nın Sada Cruzeiro takımını 3-0 mağlup etti.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Halkbank, adını yarı finale yazdırdı. Halkbank'ın yarı finaldeki rakibi Sir Sicoma Perugia - Ahmedabad Degenders karşılaşmasının ardından belli olacak.

Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi günü, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

SALON: Koramangla

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (BUL), Andrea Puecher (ITA)

HALKBANK: Mert Matic, Micah Ma’a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)

SADA CRUZEİRO: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)

SETLER: 26-24, 25-18, 28-26

SÜRE: 1 saat 27 dakika (28, 25, 34)


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