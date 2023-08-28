Halkbank, milli smaçör İzzet Ünver'e imzayı attırdı

Voleybol Efeler Ligi ekibi Halkbank, milli oyuncu İzzet Ünver'i renklerine bağladığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:37
Halkbank, milli smaçör İzzet Ünver'e imzayı attırdı
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli smaçör İzzet Ünver'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübü, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor Toto ve Çevre Gücü takımlarında forma giyen 1992 İstanbul doğumlu, 1,94 metre boyundaki İzzet Ünver'i transfer ettiğini duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI VE GÜÇLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzzet Ünver, ligin güçlü takımlarından Halkbank'ta forma giyeceği için mutlu olduğunu kaydetti.

İzzet Ünver, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok mutluyum. Umarım sağlıklı bir sezon geçirir, son düdük çaldığında yarışacağımız tüm kulvarlarda başarı elde ederiz. Türkiye'nin en başarılı ve güçlü kulüplerinden birine geldim. Kulübün ne kadar profesyonelce idare edildiğini, sunulan imkanları biliyorum. Biz sporculara antrenmanlarda çok çalışmak, sahada da iyi oynamak kalıyor."


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