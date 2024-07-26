Halkbank yeni transferini duyurdu!

Halkbank, Sercan Yüksel Bıdak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:08
Halkbank yeni transferini duyurdu!
Abone Ol google-news

Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, orta oyuncu Sercan Yüksel Bıdak'ı transfer etti.

Başkent kulübü, son 10 sezondur Spor Toto forması giyen 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sercan Yüksel Bıdak, "Halkbank'ın Türk voleybolundaki yerini, neler yaptığını ve yapacağını biliyorum. Bu güzel ve büyük ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki sezonda Türkiye ve Şampiyonlar Ligi'nde yazacağımız başarı destanının imzacıları arasında olacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.


Sercan Yüksel Bıdak haberleri Halkbank Erkek Voleybol Takımı haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!
Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu açıklandı!

Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu açıklandı!
Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosunda değişiklik kararı!

Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosunda değişiklik kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler