Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hamburg, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) play-out rövanş maçında kendi sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Almanya Bundesliga'da play-out heyecanı yaşanıyor.
Tim Laszlo Walter yönetimindeki Hamburg, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in takımı Stuttgart ile karşılaşacak.
HAMBURG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?
Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HAMBURG - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.
Stuttgart, kendi sahasında oynadığı ile maçı 3-0 kazanmıştı.
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