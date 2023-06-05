Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) play-out rövanş maçında kendi sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:00
Hamburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da play-out heyecanı yaşanıyor.

Tim Laszlo Walter yönetimindeki Hamburg, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in takımı Stuttgart ile karşılaşacak.

HAMBURG - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HAMBURG - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 1 ve beIN Sports 4 kanallarından naklen yayımlanacak.

Stuttgart, kendi sahasında oynadığı ile maçı 3-0 kazanmıştı.


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