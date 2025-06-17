Hamdi Akın'dan istifa iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'nın ardından yönetimden Sait Ergun Özen ve Hamdi Akın'ın da istifa edebileceği ileri sürülmüştü.

Bu isimlerden Hamdi Akın, hakkındaki istifa haberlerini yalanladı.

Sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara cevap veren Hamdi Akın, "Sanırım Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda bir çözülme olsun istiyorlar ancak hiç sanmıyorum" dedi.

FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK TRANSFER

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yaşanacak değişimlerden ziyade öncelik transferlere verilmiş durumda. Yönetim kurulundaki isimler konusunda inisiyatif Başkan Ali Koç'ta bulunurken, sarı-lacivertlilerin başkanı takımı sezona hazırlamak için yönetim içindeki meseleleri ikinci plana atmış durumda.

Transferleri kampa yetiştirerek, sezonun ilk haftalarını kayıpsız geçmeyi planlayan Ali Koç'un, eylül ayındaki seçime eli güçlü olarak girmek istediği kaydedildi.



