Hamit Altıntop Çekya maçını işaret etti: 'Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak...'
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olunan maçın ardından konuştu. Hamit Altıntop, "Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak, bir an önce çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2024'te Portekiz ile oynadığımız karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
Hamit Altıntop, "Portekiz maçından maalesef oyun ve skor olarak istediğimizi alamadan sahadan ayrıldık. Ancak gruptan çıkma hedefimizde en ufak bir sapma olmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi.
"ÇEKYA İLE OYNAYACAĞIMIZ MAÇA ODAKLANMALIYIZ"
Altıntop, sözlerine, "Birlik ve beraberlik ruhumuzu koruyarak, bir an önce çarşamba günü Çekya ile oynayacağımız maça odaklanmalıyız" diye devam etti.
Hamit Altıntop, son olarak, "Milli takımımızı tribünde ve ekranları başında coşkuyla destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu dayanışma sayesinde, oyuncularımızın bizleri gururlandıracak bir mücadeleyle son 16 turuna kalacaklarına yürekten inanıyoruz" sözlerini sarf etti.
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