Hamit Altıntop: 'Umarım güzel bir maç olur'

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir alışveriş merkezinde Türk taraftarlarla bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:41
Hamit Altıntop: 'Umarım güzel bir maç olur'
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Viyana'da gerçekleştirilen imza gününde Türk taraftarlarla buluştu.

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam deplasmanda Viyana ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Hamit Altıntop, A Milli Takım forması, şapka ve atkılara imza attı ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'UMARIM GÜZEL BİR MAÇ OLUR'

Avusturyalı bazı taraftarların da Hamit Altıntop ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Yoğun ilgi olan imza törenini Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da ziyaret etti.

İmza gününde konuşan Hamit Altıntop, "Umarım güzel bir maç olur. Önemli olan futbolun birleştirme gücünden faydalanmak. Bunu da uzun vadeli lehimize çevirmek önemli olacaktır. Ben her zaman buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde aynı kaderi paylaştığımız için duygulanıyorum ve mutlu da oluyorum. Umarım bunu akşam güzel bir maçla da sonlandırırız." ifadelerini kullandı.


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