Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:27

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

Eyüpspor, resmi açıklama yaparak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Eyüpspor, ''Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" paylaşımında bulundu.

ASBAŞKAN AÇIKLADI: 1.5 YILLIK ANLAŞMA

Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayılmasından sonra Eyüpspor, 48 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14:00 de. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. — Fatih KULAKSIZ (@fatih_kulaksiz) May 9, 2022

Son görevini 2020 yılında Ankaragücü başında yapan İbrahim Üzülmez, sadece 6 maçta görev almıştı. İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük görevinde en uzun süre çalıştırdığı takım ise Çaykur Rizespor. Üzülmez, Rizespor başında 32 karşılaşmada görev aldı.