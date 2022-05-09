Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı. Eyüpspor, Hamzaoğlu'nun yerine ise İbrahim Üzülmesi getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.
Eyüpspor, resmi açıklama yaparak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Eyüpspor, ''Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" paylaşımında bulundu.
ASBAŞKAN AÇIKLADI: 1.5 YILLIK ANLAŞMA
Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayılmasından sonra Eyüpspor, 48 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14:00 de. Her iki taraf içinde hayırlı olsun.— Fatih KULAKSIZ (@fatih_kulaksiz) May 9, 2022
Son görevini 2020 yılında Ankaragücü başında yapan İbrahim Üzülmez, sadece 6 maçta görev almıştı. İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük görevinde en uzun süre çalıştırdığı takım ise Çaykur Rizespor. Üzülmez, Rizespor başında 32 karşılaşmada görev aldı.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- Miami'de zafer Verstappen'in!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'