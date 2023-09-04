Hande Baladın'dan kupa mesajı: 'Şampiyonluğu sonunda aldık'

Milli voleybolcu Hande Baladın, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında görüşlerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 01:10
Hande Baladın'dan kupa mesajı: 'Şampiyonluğu sonunda aldık'
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Hande Baladın, Filenin Sultanları'nın kazandığı Avrupa şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hande Baladın'ın açıklamaları şu şekilde: 

"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Belçika'da sanki Türkiye'deydik. Yıllardır uğraştığımız kupayı, şampiyonluğu sonunda aldık.


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