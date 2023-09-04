Hande Baladın'dan kupa mesajı: 'Şampiyonluğu sonunda aldık'
Milli voleybolcu Hande Baladın, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında görüşlerini aktardı.
Hande Baladın, Filenin Sultanları'nın kazandığı Avrupa şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.
Hande Baladın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Belçika'da sanki Türkiye'deydik. Yıllardır uğraştığımız kupayı, şampiyonluğu sonunda aldık.
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