Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:29

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:29

İngiltere’de League Two ekiplerinden Forest Green Rovers, takımın geçici teknik direktörlüğüne Hannah Dingley’i getirdi. Böylece Dingley, İngiltere’de profesyonel bir erkek takımını yöneten ilk kadın oldu. Peki, Hannah Dingley kimdir, nereli, kaç yaşında? İngiltere'nin ilk kadın teknik direktörü Hannah Dingley hangi takımı yönetecek? İşte, Hannah Dingley hakkında merak edilenler...

HANNAH DİNGLEY KİMDİR?

Dingley, 2013 yılında akademi antrenörü olarak Burton Albion'a katıldı ve 2016 ile 2019 yılları arasında erkeklerin birinci takımı için antrenörlük yaptı.

2019 yılında, Forest Green Rovers'ta akademi müdürü olarak işe alındı ve bu, İngiltere'de erkeklerin akademi takımını çalıştıran ilk kadın olmasını sağladı.

4 Temmuz 2023 tarihinde, Duncan Ferguson'ın kovulmasının ardından Dingley, Forest Green'in geçici teknik direktörü olarak atandı. Bu hamle, Dingley'yi İngiltere'nin profesyonel erkek futbol takımlarından birinin başına geçen ilk kadın yapmaktadır.

"HEYECAN VERİCİ"

Dingley’in ilk maçı çarşamba günü Melksham Town karşısındaki dostluk maçı olacak.

Kararın ardından bir açıklama yapan Dingley, “Kariyerimdeki bu yeni adım için çok heyecanlıyım. Sezon öncesi hazırlıklara yeni başladık ve sezon da yakında açılacak” dedi ve ekledi:

“Bu futbol için de heyecan verici. Bu kadar ilerici ve açık fikirli bir kulübe liderlik etme fırsatını bulduğum için minnettarım.”