Haris Seferović kimdir? Haris Seferović İstanbul'a geldi mi? Haris Seferović evli mi?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:37

Transfer açısından yoğun günler geçiren Galatasaray aradığı forveti Benfica'da buldu. İsviçreli golcü Haris Seferovic bir aksilik çıkmazsa yeni sezonda sarı kırmızılılar için ter dökecek. İsviçreli forvet Haris Seferovic dün gece İstanbul'a geldi. Golcü futbolcunun son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Peki, Haris Seferovic kimdir? Haris Seferovic Galatasaray'da mı? Haris Seferovic hangi takım? Haris Seferovic evli mi?

HARİS SEFEROVİC KİMDİR?

Haris Seferovic, 30 yaşında Bosna kökenli, İsviçreli millî futbolcudur. Galatasaray transferinden önce Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giymiştir.

HARİS SEFEROVİC EVLİ Mİ?

Genç futbolcu Seferovic, 2019 yılında Amina Seferovic ile evelenmiştir. Çiftin 2 çocukları var.

HARİS SEFEROVİC BEDELİ NE KADAR?

Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen Galatasaray yönetimi, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız golcü Haris Seferovic, 15 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye girecek. Galatasaray, Seferovic'i bedelsiz kiraladı. 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var. Oyuncunun yıllık maaşı 2 milyon Euro olacak. Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

HARİS SEFEROVİC İSTANBUL'A GELDİ Mİ?

Oyuncuyu taşıyan özel uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da İsviçreli forveti havalimanı dışında karşılarken yoğun ilgi gösterdi. Bunun üzerine taraftarları selamlayan Seferovic, ilk üçlüsünü çektirdi.