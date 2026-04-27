Hasan Al yazdı: 'Fatih Tekke'nin intiharı!'

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrıldı. Hasan Al, karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor'un maç öncesi kadrosunu gördüğümde büyük bir şaşkınlık yaşadım. Ve sosyal medya hesabımdan şöyle bir öngörüde bulundum; "Lovik'den stoper olmaz. Savunması çok zayıf. Onu savunmanın merkezinde oynatmak cesaret ister. Genel olarak savunma zaafı olan bir kadro seçimi. Folcarelli, Nwaiwu ve Mustafa dışında savunma olarak güven veren isim yok. Topa sahip olduğunda hücumda etkili, top rakibe geçtiğinde yumuşak bir kadro. Umarım yanılan ben olurum."

Nitekim oyun akışı tam da düşündüğüm gibi gerçekleşti. Konyaspor topa sahip olduğunda sahada Trabzonspor diye bir takım yok. Maç Onana ile Konyaspor arasında geçti. Yeşil Beyazlılar bulduğu iki gol dışında bir çok pozisyonu cömertçe harcadı. Onana'da kurtarışlarıyla bir yere kadar takımını ayakta tutabildi. Maç ilk yarıda tarihi bir skorla bitebilirdi.

Bir teknik adam bu kadar öngörüsüz olamaz. Bu kadronun böyle bir sonuçla karşılaşacağını tahmin edememek için kör olmak gerekir.

Son haftaların en formda oyuncusu Ozan kulübede, Trabzonspor seviyesinde bir futbolcu olmadığı yüzde yüz olan Lovik sahada.

Nwakaeme'nin, Zubkov'un, Muçi'nin, Lovik'in, Ouali'nin, Pina'nın savunması zayıf. Hani Mustafa ve Onuachu da iyi değil. Folcarelli ve Nwaiwu ile taş gibi takım Konya ile mücadele edebilir misin?

Maç sonrası Batagov, Saviç ve hiç oynamayan Okay'ın yokluğundan bahsedilecek.

Ancak asıl neden oyuncu tercihi ve yerleşimi. Fatih Tekke ilk yarıdaki kadro seçimiyle adeta intihar etti.

Trabzonspor ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Oyuna Bouchouari, Ozan ve Augusto'yu aldı. Soyunma odası motivasyonu... Konyaspor'un kapanması... Derken maçın gidişatı tamamen değişti. Bordo Mavililer bir çok pozisyon yakaladı. Ancak değerlendiremedi. Kazanmak zorunda olan takım geriye düştüğünde yapabileceği çok rahat hareketleri bile yapamaz hale geliyor.

Sahanın en iyisi arkadaşlarına bir çok pozisyon hazırlayan Nwakaeme idi. Verdiği can alıcı paslar arkadaşlarının defolarını ortaya çıkardı.

İkinci yarıdaki iyi futbol, ilk yarıdaki kötü futbolun nedenlerini sorgulamamız açısından da yararlı oldu.

Demek ki kötü olan takım değil tercihlerdi.

Trabzonspor aradığı golü 79. dakikada buldu. Biraz daha erken bulsa en azından beraberliği yakalayabilirdi.

Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerek hem şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Hem de Trabzonspor'un ikincilik yolunu açtı.

Ancak Bordo Mavililer bu şansı maalesef iyi kullanamadı.

Trabzonspor maça iyi hazırlanmamanın bedelini ikincilik şansını kaybederek ödedi.

Devre arasında, yapılan hataların bir kısmı düzeltilse de "panik" beklenen golleri getirmedi.

Fatih Tekke'nin bu sezon ki en hatalı maçı bu maçtı diyebilirim.

İlk yarıdaki bariz hataları bu maçı kaybettirdi.

Nasrettin Hoca gibi, önce eşeğini kaybedip üzüldü. Sonra da bulup sevinecekti ama panik izin vermedi. Yazık oldu bir yıllık emeğe..."