Hasan Al yorumladı: 'Trabzonspor taraftarına umut verdi'

Trabzonspor, Antalyaspor’u 1-0 yenerken ilk 3 maçını kazandı ve son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Hasan Al Trabzonspor Antalyaspor maçını değerlendirirken, “moral ve umut veren başlangıç, umut veren 3 maç” yorumunu yaptı.

Hasan Al’ın maç değerlendirmesi şöyle:

Pina

Ne demiştik: "Trabzonspor yeni inşaa olan bir takım. Her hafta üzerine koyarak devam edecektir."

Nitekim, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarından sonra üzerine koymuş bir Trabzonspor izledik.

Bordo Mavili takım taraftarına umut verdi.

Trabzonspor'un en büyük sorunu ön alan baskısı.

Evet, iyi niyetle bir çaba var. Ancak eş zamanlı baskı yapılamayınca Antalya topla çok rahat çıktı.

Ön alan baskısını öğrenmek, 10 numara eksikliğinden çok daha önemli.

Tam beklediğim gibi. Takımın özgüveni artmış. Kazanma kültürü oluşmuş.

Biraz daha üzerine koymuş. Şayet eş zamanlı ön alan baskısı yapabilirseler keyfine doyum olmayacak. Galiba aşı tutacak.

Saviç ve Batagov ikilisi mükemmel uyum sağladı. Uğurcan'la birlikte kale.

Sağ bek Pina olumlu sinyaller vermeye başladı. Motorik özellikleri mükemmel. Kim transfer etmişse, kutluyorum.

Sol bek Mustafa, sanki 10 yıldır Trabzonspor’un sol beki...

Fatih Tekke'nin ikinci yarı Mendy'yi oyuna alması doğru bir hamleydi. İlk yarının en kötüsü Falcoralli'ydi.

Mendy artık formayı almalı ve bir daha bırakmamalı. Görevi belli bir Mendy, bu takıma çok şey katar.

Orta alanda Okay formunu buldu. Müthiş müdahalelerle takımına hayat verdi.

Ancak etkili bir 10 numara eksikliği tüm çıplaklığıyla sırıtyor. İyi bir 10 numara takımın oyun kalitesini de yükseltecektir.

Belkide Trabzonspor hedef büyütecektir.

Zubkov için söylenecek tek kelime var: "Usta."

İlk yarı hiç bir varlık gösteremeyen Antalyaspor, ikinci yarı tempoyu yükseltti. Hücumu daha çok düşündü. Güray'la çok net bir pozisyon da yakaladı. Antalyaspor'un ataklarına başarıyla karşılayan Trabzonspor, kısa sürede toparlandı. Çok dirençli bir futbol ortaya koydu. İki takımın karşılıklı mücadelesi seyir zevki yüksek bir maç ortaya çıkardı.

Trabzonspor uzun yıllar sonra doğru transfer politikasıyla girdi. Bunun meyvelerini alacaktır.”