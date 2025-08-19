Hasan Al yorumladı: 'Trabzonspor yeni inşa olan bir takım'

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Hasan Al, Trabzonspor’un Kasımpaşa'yı yendiğini maçı değerlendirirken 3 puanın önemli olduğuna dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Tekke’ye de uyum konusunda da uyarılarda bulundu.

Hasan Al’ın Kasımpaşa maçı yorumu şöyle:

"Trabzonspor yeni inşa olan bir takım. Uyum süreci tamamlanmış değil. Pina, Olaigbe, Augusto, Falcoralli ve Batagov gelişmekte olan oyuncular. Trabzonspor’a yapacakları katkıyı kendileri dahi bilmiyor. İnişler çıkışlar olacaktır. Sabırla ve kararlılıkla arkalarımda durmak gerekiyor.

Birbirini tanıyan takımların form tutması bile zaman alır. Trabzonspor gibi yeni inşa olan takımların oturması daha çok zaman alır. Önemli olan kötü oynarken kazanmaktır.

Mesele sadece 3 puanı haneye yazdırmak değildir. Takımın özgüven kazanması her şeyden önemlidir. Maçı son dakikaya kadar kazanma kültürü oluşturur. Ki bunu ne transferle ne de motivasyonla sağlayabilirsiniz. Galibiyetin sihirli bir gücü vardır.

Trabzonspor, Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarında bunu başardı.

Orta alana kaliteli bir 10 numara, takıma büyük anlam katacaktır.

Kasımpaşa biraz önde baskı yaptı. Trabzonspor geriden oyun kurmakta büyük sıkıntı yaşadı. Bu noktada yaratıcılık ve beceri gerekiyor. 10 numara eksikliği giderilirse, sürpriz bir Trabzonspor ortaya çıkabilir. Yalnız asla almak için oyuncu alınmamalıdır. Zaten elinde ikinci sınıf 10 numaralar var. Fark yaratmak için transfer yapılmalıdır.

Onuachu inanılmaz formsuz. Saviç ve Visca kendini buluyor. Okay aslında maçın en iyilerinden. Ancak Güvenç Kurtar'ın "Okay'ı oynatan hocanın diplomasını yırtarım" sözleri büyük densizlik.

Zubkov usta bir oyuncu. Kulübeniz kaliteli olunca maç kazanmanız daha kolay oluyor.

Bir teknik adam için en önemli şey kazanırken eksiklerini görmektir. Fatih Tekke, bu süreçte eksiklerini tamamlama becerisi gösterirse, Trabzonspor’u en azından zirveye yarıştırması sürpriz olmaz.

Elinizde istediğiniz kadar yetenekli oyuncular olsun. Birbirini tamamlayan dengeli bir takım değilseniz otobanda patlak lastikli kamyon sürüyorsunuz demektir.

Ancak vasatta olsa birbirini tamamlayan dengeli bir takıma sahipseniz, otobanda spor araba sürüyorsunuz demektir.”