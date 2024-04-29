Hasan Arat, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Yayınlanma: 29.04.2024 - 19:21

Güncelleme: 29.04.2024 - 19:21

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Ayaydın, Hukuk Kurulu Başkanı Altın Mimir, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeler Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağlayan Tuğal ile KİPTAŞ Genel Müdürü ve Kongre Üyesi Ali Kurt da yer aldı.

Hasan Arat, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben ve arkadaşlarım yeniden seçilmeniz nedeniyle bir iyi niyet ziyaretinde bulunmak istedik. Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını dilerim. Sizin spora verdiğiniz önemin bir şans olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş JK olarak 2027 Avrupa Oyunları'nda tüm tesislerimizle yanınızda olacağız. Gelecekte yapmayı planladığımız sporcu yetiştirme ve yeni tesis odaklı çalışmalarda birlikte yol almaktan mutluluk duyacağız."

Hasan Arat'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok heyecanlıyız, yapacak çok işimiz var. Seçim biter, hizmet başlar şiarıyla yeniden başladık. İstanbul için çok mutluyum. Spor, şehirlerin marka değerine katkı sunan önemli bir kavram. Beş yıllık görev süremizde 2027 Avrupa Oyunları'nı başarıyla düzenleyip, 2036 İstanbul Olimpiyatları müjdesini almayı hedefliyoruz. Beşiktaş, İstanbul'un önemli bir markasıdır. Kulübün geleceğine katkı sağlayacak projelere destek vermeye tabii ki hazırız. Bu dönemde ortaklaşa yapacağımız projelerin tarihe iz düşecek olmasını dileriz."

Hasan Arat, ziyaretin sonunda İmamoğlu'na Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcularımızın giydiği ilk futbol takımı klasik formasını ve 1940'lı yıllarda yapımı devam eden stada ait bir fotoğrafı takdim etti.