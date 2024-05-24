Hasan Arat: 'Rehavete kapılmayacağız'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:16

Güncelleme: 24.05.2024 - 08:16

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası'nın kazanılması sonrası açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, "Biz geldiğimizden beri kötü giden bir gidişat vardı. En önemli hedefimizin kupa olduğunu söyledik. Bugün bu kupayı aldık. Her şeyden önce Beşiktaşlı çocukları çok mutlu ettiler. Yarın okullarına mutlu gidecekler. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Harika bir tribün vardı. Son saniyeye kadar bırakmadılar. Beşiktaş bu, Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben camiamla gurur duyuyorum. Buraya gelip ter döken futbolcularımızı, teknik heyetimize, seyircilerimize, televizyondan bizi izleyen tüm Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"SPORCULARIMIZ İDARE ETTİ"

Arat, sözlerine, "Kupayı sporcularımız hediye etti. Biz hediye etmedik. Kupa onların emeği. Tüm teknik heyet ve sporcularımızın emeği. Biz sadece idarecilik vazifesini yaptık. Ben onların hepsini kutluyorum. Gerçekten inandılar, bugün çok hazırlandılar. Beşiktaş'a layık bir şekilde sonuna kadar oynadılar. Güzel bir futbol oynadılar. Takımımla gurur duyuyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye devam etti.

Hasan Arat, "Pazar günü bir maçımız daha var. O da önemli. Bu akşamı bunu bitirdik. Pazar gününe bakacağız. Yarın Allah izin verirse kupayı çarşıya götürecek sporcularımız. O da bizim için önemli." sözlerini sarf etti.

"REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ"

Hasan Arat, "Bu kadar travmatik bir sezondan sonra bunu başarmak çok önemli. Son 90 dakika iyi oynadılar ve kupayı kazandılar. Seyirci kalitesi açısından son derece güzel bir kalite oluştu. Federasyon iyi hazırlanmış. Hakem de çok iyi maç idare etti. Demek ki çok dikkat edince iyi şeyler olabiliyormuş. Ben Trabzonspor'un centilmen mücadelesinden dolayı onları da tebrik ediyorum. Bizim çocuklarımız onları alkışladılar. Türkiye'nin özlediği birçok şey yaşandı bugün. Bundan dolayı çok mutluyum. Ama sporda bu bittiği zaman sabah başka şeyler başlar. Rehavete kapılmadan yarın sabahtan itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.