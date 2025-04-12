Hasan Arat yaşananların ardından konuştu: 'Hepsinin gerçek yüzü ortaya çıktı, hesap verecekler'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 22:53

Güncelleme: 12.04.2025 - 22:53

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, divan kurulunda Tevfik Yamantürk ile arasında yaşananların ardından Ekol TV'ye konuştu.

"BUNU DEDİĞİM AN TEHDİTLER BAŞLADI"

"29 Kasım'da kulüpten ayrılırken sizinle sarılmıştım. Benim sıkıntılarımı biliyordunuz. Bir kulüpten başkanın ayrılıp gitmesi çok şaşırtıcı geldi herkese ama benim özel nedenlerim vardı. Duygu sömürüsü yaparak bunları paylaşmak bana yakışmazdı. Bu kararı çok üzülerek aldım. Yıllarca beklediğiniz bir hayal, bu kadar erken bitmemeliydi. Ama bazen insan mecbur kalabiliyor. Daha sonra bu sevgiyle, gözyaşlarıyla, büyük bir kucaklaşmayla beni yolladı çalışanlarımız ve taraftarlarımız. Bunu görenlerin bazıları çok rahatsız oldu. 3 gün sonra inanılmaz bir iftira kampanyası başladı. Ben tedavi görüyordum o ara. Doktorum her şeyi yasaklamıştı. Etrafımdaki insanların gözlerinden anlıyordum neler olduğunu. Öyle bir boyuta geldi ki... Doktorum hiçbir yere çıkmayacağımı söyledi. Seçim de vardı. Seçim de daha feci şeyler söylendi, birlikte çalıştığım arkadaşlarım tarafından da. Bütün olayın başlangıcı benim ilk divan toplantısında, "Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler" dediğim andan itibaren tehditler, inanılmaz olaylar silsilesi başladı."

"BEN KAÇACAK ADAM MIYIM?"

"Bana kaçtı dediler, ben kaçacak adam mıyım? Beşiktaş'ın çatısı altında konuşmak istedim. Ben susuyorsam bir bildiğim var. Adalı, seçimden sonra, "Çık konuş" dedi. Divan toplantısı koydular. Kimseye de haber vermedim. Bir önceki başkan, bir önceki divanda 36 dakika konuşmuş. Bana da aynısını verirler diye düşündüm. 17. sıradasınız dediler. Beşiktaş tahammüllerinde böyle bir şey yoktur. Bekledim, beklerim, ben Beşiktaş için her şeyi yaparım. Bana inanan insanların yüzünü hiçbir zaman kara çıkarmadım."

"AYNISINI ADALI'YA YAPACAKLAR!"

"Bana hırsız diyorlar. Belge gösterin dedim. Serdal Adalı'ya aynısını sana yapacaklar dedim. "Müdahale et" dedim. Beşiktaş'ın başkanı nasıl müdahale edemez? Benim olduğum yerde böyle bir şey oldu mu? 17. sıraya koydular, salonu boşaltıp kendi adamlarını koydular oraya. Hodri meydan dedim, gayrimenkullere çökmüşler dedim rahatsız oldular. Hepsini açıklayacaktım. Beşiktaş taraftarı uyanık olsun, çok büyük operasyon çekiliyor. Aynısını Serdal Adalı'ya da yapacaklar!"

"DERHAL İSTİFA ETSİN!"

"İftiradan korkan adam bugün oraya gelebilir miydi? Konuş dediler ama neden müdahale ediyorsunuz o zaman? Başkan neden müdahale etmiyor? Divan başkanı nasıl küfreder ya! Divan başkanı bunu zamanında Süleyman Ağabey'e yaptı. Bir dakika durmasın orada, derhal istifa etsin!"

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

"Beşiktaş başkanlığı için hiçbir pişmanlığım yok. Vefa borcum vardı insanlara. Beni sevenlere hakaret ettiler. Basında bu işten anlamayanlar, 'Kulübün 100 milyon lirası kayboldu' dedi. Böyle bir şey olabilir mi?"

"HAKLININ ACELESİ YOK"

"Haklının acelesi yok. Ne zaman gayrimenkullere çöktüler dedim o zaman zorlarına gitti. Onu araştırın."

"HER ŞEYİ ANLATACAKTIM"

-Arkadan hançerlendiğinizi düşünüyor musunuz?

"Ciddi bir soru. Buna cevap vermem. Bugün her şeyi anlatacaktım izin vermediler."

"İNSAN KENDİ EVİNDE BÖYLE SALDIRIYA UĞRAR MI?"

"Çok üzgünüm. Beşiktaş, Türkiye, Türk sporu için çok üzgünüm. Çok üzücü yaşanan olay. Biz Beşiktaş'ta Süleyman Ağabey'den kalleşlik görmedik. İnsan kendi evinde böyle saldırıya uğrar mı? Beşiktaşlılar bunu affetmeyecak."

"HESAP VERECEKLER"

"Bugün hepsinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Hesap verecekler."

DARP RAPORU ALDI

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, divan kurulunda yaşananların ardından darp raporu aldı.