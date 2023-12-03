Hasan Arat'tan ilk açıklama: 'Hep birlikte büyük Beşiktaş hedeflerine ulaşacağız'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 22:35

Güncelleme: 03.12.2023 - 23:07

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı yarıştı.

Hasan Arat, siya-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Arat ilk açıklamasında, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.

Kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür eden Arat, "Başta bizlere bu vatan emenet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Beşiktaş'ın şehitlerini ve onursal başkanımız Süleyman Seba'yı saygıyla anıyorum. Bu çıktığımız yolda beni yalnız bırakmayan kongre üyelerimiz, iş insanlarımız, taraftarlarımız ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek yurtiçi ve yurtdışında desteklerini her zaman hissettiğim Beşiktaşlılara, bugün sabreden ve insan üstü çaba gösteren delegelerimize teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

"SERDAL ADALI KARDEŞİMDİR, EBEDİYETE KADAR KARDEŞİM KALACAKTIR"

Beşiktaş'ta başkanlık için yarışan diğer isim Serdal Adalı'ya centilmence rekabet için teşekür eden ve "Serdal Adalı kardeşimdir, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır." diyen Arat, "Adanalı canım kardeşime centilmence gösterdiği mücadeleden, takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı kardeşimdir, ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli. Taraftarımıza, camiamıza sesleniyorum. Herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş hedeflerine ulaşacağız. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkese teşekkür ediyorum. Ben bu yola yalnız çıkmadım" dedi.

"ÇOK ÇALIŞTIK, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hasan Arat sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gündü. 46 yıl önce bir genç insan, bu camianın bir ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız burada duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah bugün şanlı Beşiktaş'ın başkanı olmayı nasip ediyor. Çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. En kısa sürede Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık ve şansımız bol olsun."

Hasan Arat'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz."

Yönetim kurulunda yer alan Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu" açıklamasında bulundu.