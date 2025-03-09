Hastaneye kaldırılmıştı: Sivasspor'da Veljko Simic gelişmesi!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Sivassporlu oyuncu Veljko Simic'ten iyi haber geldi.

Hastaneye kaldırılmıştı: Sivasspor'da Veljko Simic gelişmesi!
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AA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:53

Sivasspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile yaptıkları maçın 28. dakikasında sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncusu Veljko Simic'in tedavisinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Simic'in, Göztepe ile oynadıkları maçın 28. dakikasında takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştığı hatırlatıldı.

Kafasında kanama oluşan sporcuya sağlık ekibi tarafından sahada ilk müdahalenin yapıldığı ve ardından oyuncunun ambulansla Medicana Sivas Hastanesine götürüldüğünün anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanede yapılan kontrollerde Simic'in beyin tomografisinde bir bulguya rastlanmamış ancak alın ve kaş bölgesindeki ciddi açılma nedeniyle dikiş atılmıştır. Gerekli tetkikleri tamamlanan ve bir süre gözlem altında tutulan sporcumuz, daha sonra taburcu edilmiştir."

Göztepe maçında golcü oyuncu Rey Manaj'ın sakatlanmasının ardından oyuna giren Simic de sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


Etiketler: #Veljko Simic #Sivasspor #Ambulans

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