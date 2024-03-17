Hatayspor, 5 maç sonra galibiyeti hatırladı!
Hatayspor, ligde Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, ligde 5 maç aradan sonra kazandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Samsunspor'u Mersin'de konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.
Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.
Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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