Hatayspor, 5 maç sonra galibiyeti hatırladı!

Hatayspor, ligde Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, ligde 5 maç aradan sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:23
Hatayspor, 5 maç sonra galibiyeti hatırladı!
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Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Samsunspor'u Mersin'de konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.

Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.


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