Kayserispor 10 kişi kaldığı maçta beraberlikle yetindi! Kayserispor 1-1 Hatayspor

Süper Lig'de Kayserispor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 15:33
Kayserispor 10 kişi kaldığı maçta beraberlikle yetindi! Kayserispor 1-1 Hatayspor
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.

Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, dördüncü dakikada ceza sahası dışından şutunda direğe takıldı.

ARİF KOCAMAN TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.


hatayspor haberleri kayserispor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakemlere destek: 'Düşmanımız değiller'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan hakemlere destek: 'Düşmanımız değiller'
2-0'dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı

2-0'dan muhteşem geri dönüş: Kayserispor, 3 puanı uzatmalarda kaptı
Burak Yılmaz'ın serisini Rizespor sonlandırdı! Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor

Burak Yılmaz'ın serisini Rizespor sonlandırdı! Çaykur Rizespor 3-0 Kayserispor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da sakatlık: Uğurcan Çakır
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
'Kızıl Goncalar' dizisinin sezon finali tarihi belli oldu

'Kızıl Goncalar' dizisinin sezon finali tarihi belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!
Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!

Süper Lig'de isim hakkı kavgası: Rest çektiler!
Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!

Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!
Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası

Kaçak yayın izleyenlere hapis cezası
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu