Kayserispor 10 kişi kaldığı maçta beraberlikle yetindi! Kayserispor 1-1 Hatayspor
Süper Lig'de Kayserispor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.
Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, dördüncü dakikada ceza sahası dışından şutunda direğe takıldı.
ARİF KOCAMAN TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI
Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
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