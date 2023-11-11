Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı maç beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Goulam, Massanga, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Rivas, Dadaşov.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.
Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.
GALATASARAY TAM KADRO
Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.
Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.
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