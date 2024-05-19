Hatayspor'dan hakemlere sert tepki: 'VAR'lık içinde yokluk'

Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.05.2024 - 15:45

Hatayspor, 2-2 biten Beşiktaş maçının son anlarında siyah-beyazlı takıma verilen penaltı hakkında VAR hakemlerini eleştiren bir açıklamada bulundu.

"VAR'lık içinde yokluk" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol Süper Lig'in 35. Haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçına ve 37. Haftasında oynadığımız Beşiktaş maçına hakem "hataları" damga vurmuştur. Zaten puan sıralamasında kritik bir noktada olan takımımızın bilinçli bir şekilde düşme hattına itildiği yadsınamaz bir gerçektir. Saha içinde canla başla mücadele eden oyuncularımızın pozisyonlara itirazlarının dikkate alınmaması, maçın orta hakemlerinin VAR hakemlerine danışmaması, VAR hakemlerinin de orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmeye tenezzül dahi etmeyişi bu söylediklerimizi desteklemektedir. Süper Lig'de mücadele etmeye başladığımız ilk maçtan beri asla ve asla rakiplerimiz ve maçta görev yapan hakemler hakkında yorum yapmayan kulübümüz, yalnızca saha içine odaklanmış ve futbol izleyicisine seyir zevki yüksek bir oyun izletme gayretiyle mücadele etmiştir. Özellikle yaşanan deprem felaketi sonrası tek derdi şehrinde yaşayan insanların doksan dakika da olsa bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşması olan kulübümüzün, hakem "hatalarıyla" düşme hattına itilmesi şehrimizde zor şartlarda yaşayan insanların hayalleriyle oynamaktır. Ligin son haftasına kalan mücadelemizde, rakiplerimizin de alacağı sonuçların takipçisi olacağız. En çaresiz anımızda bile asla ayrıcalık talep etmeyen, onurlu mücadelesini sürdüren bir kulüp olarak yine ayrıcalık değil adalet istiyoruz.

Bizim hala umudumuz VAR."