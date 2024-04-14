Volkan Demirel'den ayrılık sinyali!
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 3-0 kaybedilen İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Volkan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.'' dedi.
Volkan Demirel, mağlubiyet sonrası bir karar vereceğini söyleyerek, ''Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." ifadelerini kullandı.
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