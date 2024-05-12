Hatayspor'dan hayati 3 puan!
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.
Hatayspor, 71'de Görkem Sağlam ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 85. dakikada Federico Macheda ile karşılık verdi. Hatayspor, 90'da Renat Dadashov'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Hatayspor 37 puana yükseldi. Ankaragücü, 39 puanda kaldı.
Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.
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