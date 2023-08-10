Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan takviyesi
Süper Lig ekibi Hatayspor, geçen sezon Viktoria Berlin forması giyen Ünal Emre Durmuşhan'ı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı" ifadeleri kullanıldı.
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