Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan takviyesi

Süper Lig ekibi Hatayspor, geçen sezon Viktoria Berlin forması giyen Ünal Emre Durmuşhan'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 18:12
Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan takviyesi
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Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı" ifadeleri kullanıldı.


Ünal Emre Durmuşhan hatayspor transfer

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