Hatayspor'dan Ünal Emre Durmuşhan takviyesi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 18:12

Güncelleme: 10.08.2023 - 18:12

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan'ı transfer etti.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon Viktoria Berlin takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel de katıldı" ifadeleri kullanıldı.