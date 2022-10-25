Hataysporlu futbolcu Simon Falette'in cezası belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor - Düzcespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Simon Falette'in cezasını açıkladı.
PFDK, Atakaş Hataysporlu futbolcu Simon Falette'e 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda oynanan Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor maçında kırmızı kart gören Falette'in rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 17 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
VOLKAN DEMİREL'E İHTAR
Aynı müsabakada talimatlara aykırı hareketi sebebiyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar cezası verildiği aktarıldı.
Galatasaray'a ise kupada GMG Kastamonuspor ile yapılan mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 56 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
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