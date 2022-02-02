Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak
FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda 14. haftada temsilcimiz Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2 Şubat'ta İtalya'dan Beretta Familia Schio'yu ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında 2 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.
Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grupta 5. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında grubun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio 76-73 kazanmıştı.
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