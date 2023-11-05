Heidenheim'den Stuttgart'a büyük sürpriz
Bundesliga 10. hafta maçında Heidenheim, sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 10. hafta maçında Heidenheim ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Voith Arena'da oynanan maçı Heidenheim 2-0 kazandı.
Heidenheim'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Jan Schöppner ve 90+4'te Tim Kleindienst attı.
Konuk ekip Stuttgart'ta Silas, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Heidenheim puanını 10'a yükseltti. Stuttgart ise 21 puanda kaldı.
Heidenheim önümüzdeki lig haftasında zorlu Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
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