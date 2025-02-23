Heidenheim'ın serisi sona erdi: RB Leipzig geriden gelip puanı kurtardı!
RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Heidenheim'ı konuk etti.
Leipzig Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Heidenheim'ın golleri, 6. dakikada Mathias Honsak ve 13. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer'den geldi.
Leipzig'e beraberliği getiren golleri 45+2. dakikada Lois Openda ve 64. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko kaydetti.
5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Leipzig 38; Heidenheim ise 15 puana ulaştı.
Leipzig, son 6 maçta 5. beraberliğini aldı. Heidenheim'ın ise 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.
Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Mainz'i konuk edecek. Heidenheim ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
Etiketler: #RB Leipzig #Heidenheim #Bundesliga
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