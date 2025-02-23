Heidenheim'ın serisi sona erdi: RB Leipzig geriden gelip puanı kurtardı!

RB Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Heidenheim'ın serisi sona erdi: RB Leipzig geriden gelip puanı kurtardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 20:43

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Heidenheim'ı konuk etti. 

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Heidenheim'ın golleri, 6. dakikada Mathias Honsak ve 13. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer'den geldi.

Leipzig'e beraberliği getiren golleri 45+2. dakikada Lois Openda ve 64. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko kaydetti.

5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Leipzig 38; Heidenheim ise 15 puana ulaştı.

Leipzig, son 6 maçta 5. beraberliğini aldı. Heidenheim'ın ise 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Mainz'i konuk edecek. Heidenheim ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.


Etiketler: #RB Leipzig #Heidenheim #Bundesliga

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