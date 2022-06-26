Hellas Verona'dan Mert Çetin'e davet
İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig kulübü Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.
Transfer gündemindeki isim Mert Çetin, İtalya'ya dönüyor.
Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik direktör Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin'in, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gideceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE
Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.
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