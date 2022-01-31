Hentbolda Avrupa şampiyonu, İsveç oldu

2022 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde İspanya ile İsveç karşılaştı. İspanya'yı 27-26 mağlup eden İsveç, kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:21
Hentbolda Avrupa şampiyonu, İsveç oldu
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2022 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 27-26 yenen İsveç, kupaya uzandı.

Macaristan ile Slovakya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde, İsveç ile İspanya karşılaştı.

Budapeşte'deki Multifunctional Arena'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı, 13-12 İspanya üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen İsveç, rakibini 27-26'lık skorla geçerek 5. kez kupanın sahibi oldu.

Aynı salonda oynanan diğer maçta ise Fransa'yı 35-32 mağlup eden Danimarka, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.


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