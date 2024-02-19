Her konuda anlaşıldı: Mbappe'nin yeni adresini duyurdular
Fransız ekibi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin yeni takımının Real Madrid olacağı iddia edildi.
Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'in tüm ısrarına ve yüksek maaş teklifine rağmen Real Madrid'i tercih ettiği öne sürüldü.
REAL MADRID İLE HER KONUDA ANLAŞTI
NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre, Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız yıldız yaz transfer döneminde eflatun-beyazlılara resmi imzayı atacak.
Göz Atın
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAKLAR
Haberde Real Madrid'in, piyasa değeri 180 milyon Euro olarak gösterilen Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da aktarıldı.
MBAPPE'NİN PSG KARNESİ
Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 291 maçta boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 244 gol ve 105 asistlik skor katkısı verdi.
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