Takımdan ayrılabilir: Kylian Mbappe transferinde Arda Güler ayrıntısı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:28

Güncelleme: 18.02.2024 - 13:35

Arda Güler'in geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Real Madrid'de ilk 11'e girmekte zorlanan Arda Güler'in, dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin İspanyol devine transfer olması halinde forma giyme şansının daha da azalacağı belirtildi.

NTV Spor'un Defensa Central'den aktardığı habere göre; Mbappe'nin Real Madrid'e imza atma olasılığı gerçekleşirse Arda'nın kiralık olarak takımdan gönderilme ihtimali artacak.

Haberde, genç yeteneğin başka takıma kiralanmasının kulüp yöneticileri arasında konuşulmaya başlandığı ileri sürüldü.

BUNDESLIGA EKİPLERİ DEVREDE

Ayrıca Arda Güler'in durumunun Bundesliga temsilcileri Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen tarafından da yakından takip edildiği de belirtildi.