Her zeminde zirvede olan Red Bull Racing’in oyunu çıktı
Formula 1’de 6 kez takımlar şampiyonu olan Red Bull Racing’in 20. yılına özel oyunu Red Bull All Terrain çıktı. Red Bull Racing’in son 2 yıla damga vuran aracı, 80'ler tarzı 8-bit mobil yarış oyununda, F1 hayranlarını dünyanın en ikonik zeminlerinde gezinmeye davet ediyor. Her hafta en yüksek puanı alan katılımcıların sürpriz ödüller kazanacağı oyunda 7 hafta sonunda liderliğin sahibi Avusturya, Salzburg’da Red Bull Ring deneyimi yaşayacak.
Red Bull Racing’in 20. yılına özel hazırlanan dijital oyunu Red Bull All Terrain oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Red Bull All Terrain oyununda katılımcılar her zeminin zorlu koşullarına uyum sağlayan aracıyla çöl yollarından, karlı yollara kadar birçok yoldan yol boyunca engellerden kaçınarak en yüksek puanı elde etmek için mücadele edecek.
Yedi hafta boyunca devam edecek olan Red Bull All Terrain’de 7 haftanın sonunda en yüksek puanı yapan kişi, unutulmaz bir Red Bull Ring deneyiminin sahibi olurken her haftanın ilk üçü ise sürpriz hediyeler kazanacak.
RED BULL ALL TERRAİN NASIL OYNANIR?
Red Bull All Terrain’e redbull.com/allterrain adresi üzerinden katılım sağlanabiliyor. Çöl, kar, şehir yolları, kumsal gibi yollardan en hızlı ve dengeli şekilde geçerek yarış tamamlanıyor.
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