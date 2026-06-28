Hidayet Türkoğlu'ndan 12 Dev Adam açıklaması: 'Bu iki maçı kazandığımız takdirde...'

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz soruları yanıtladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekipte yer alan tüm oyuncuların iyi hazırlandığının altını çizerek, "Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın oynadığı basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Gerek sayın hocamız gerekse bütün sporcu arkadaşlar, önümüzdeki iki maçın öneminin bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitireceğimizin, hem de diğer grup aşamasında da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna Hersek'te daha sonra 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk halkının önünde iki galibiyeti de alıp eşleşeceğimiz grupta daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetim olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi ve bizleri gururlandıracak başarıyı elde ederler" diye konuştu.

TBF yönetimi olarak her zaman milli oyuncuların yanlarında olduklarını vurgulayan Türkoğlu, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan hazırlıkları onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maça da o özveriyle, o bilinçle çıkıp inşallah karşılaşmaları kazanıp ülkemizi gururlandıracaklar. Yönetim olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. Bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek, daha sonra da orada inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMLAR ANLAMINDA EN ÜST NOKTALARDAYIZ"

Başkan Hidayet Türkoğlu, kendi dönemlerinde milli takımlar ve kulüpler anlamında önemli başarılar elde ettiklerini aktardı.

Kulüpleri tebrik eden Türkoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Son sekiz yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadarki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması ve doğru kadroları sonucunda elde edilmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetim olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Son sekiz yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktaya geldi."

A Milli Takımı ve ay-yıldızlı sporcuları da tebrik eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan itibaren de milli takımımızın elde etmiş olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Kulüplerimiz inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da en üst noktadayız. İnşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de medya olarak bu süreçlerde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bu anlamda da bizim için çok değerli. İnşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbolseverler açısından çok kıymetli buluyorum."

"ADIM ADIM İLERLEMEK İSTİYORUZ"

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının öneminden bahsederek, adım adım ilerlemek istediklerini anlattı.

Grubu 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Yılmaz, "Bu ancak yolun yarısı ediyor. Ondan sonra oynayacağımız ağustos, kasım ve şubattaki pencerelerle Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak ama adım adım ilerlemek istiyoruz. Önce Bosna Hersek maçı, sonra da burada oynayacağımız İsviçre maçı bizim için önemli karşılaşmalar. Umuyorum 2'de 2 yaparız. Umarım iyi bir basketbol sahaya yansıtırız ve elimizden geleni yaparız. Gelen teknik ekibe ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu sezonlardan geliyorlar ama hiç bizi üzmeden buraya gelip milli forma için ter döküyorlar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 17 Yaş Altı Takımı'ndaki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu akşam zaten takım olarak onların yanında destek olmaya çalışacağız. İnşallah sonu madalya olur. Onlar da bizler gibi bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

12 DEV ADAM HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Takım, 2 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanda ay-yıldızlılar pas ve ısınma çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bosna Hersek karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

MAÇ PROGRAMI

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe:

21.00 Bosna Hersek-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

19.00 Türkiye-İsviçre