Hırvat futbolcu Mateo Kovacic yeni takımına imzayı attı!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 20:36

Güncelleme: 27.06.2023 - 20:36

Sezonu İngiltere Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleriyle üçleme yaparak tamamlayan Manchester City, 29 yaşındaki Hırvat orta saha Mateo Kovacic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Daha önce Real Madrid forması da giyen Hırvat futbolcu için kulübü Chelsea'ye ek ücretlerle beraber 30 milyon pound ödeme yapılacak.

Mateo Kovacic

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Kovacic'in Londra kulübünde 1 senelik kontratı kalmıştı.

Pep Guardiola'nın, oyuncunun Real Madrid günlerinden beri hayranlık duyduğu Kovacic, önce kiralandığı sonra bonservisiyle transfer olduğu Chelsea ile birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.