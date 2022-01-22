Hırvat Milli Takımı'nda Ferhat Akbaş dönemi

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, aynı zamanda Hırvat Milli Takımı'nda da görev yapacağını açıkladı. Akbaş, "Hırvatistan voleybolunun parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00
Hırvat Milli Takımı'nda Ferhat Akbaş dönemi
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Hırvatistan Kadın Milli Takımı'nın da koçluğunu üstlenecek.

Ferhat Akbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Hırvatistan voleybolunun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Mükemmel potansiyele sahipler. Yüksek düzeydeki voleybol organizasyon yetenekleri ve iyi oyunculardan oluşan grup bana gelecek için büyük umut veriyor. İyi iletişimin, sıkı ve tutkulu çalışmanın bize başarıyı getireceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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