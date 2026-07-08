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Hırvatistan'dan Zlatko Dalic'e veda

Hırvatistan'dan Zlatko Dalic'e veda

8.07.2026 14:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hırvatistan'dan Zlatko Dalic'e veda

Dünya Kupası'na veda eden Hırvatistan Milli Takımı'nda Zlatko Dalic dönemi sona erdi.

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic dönemi resmen sona erdi. Hırvatistan Futbol Federasyonu, sözleşmesi biten Dalic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Futbol federasyonundan yapılan açıklamada, Dalic için şu ifadeler kullanıldı:

"Unutulmaz bir yolculuk. Gurur dolu bir veda.

Yaklaşık 9 yılın ardından, Zlatko Dalic, Hırvatistan ile yazdığı inanılmaz derecede başarılı sayfanın sonunu getirmeye karar verdi.

Her şey için teşekkür ederiz."

Hırvatistan Milli Takımı, 59 yaşındaki Zlatko Dalic ile Dünya Kupası'nda ikincilik ve üçüncülük madalyaları almayı başarmıştı.

EN BÜYÜK ADAY BILIC

Hırvat medyası, daha önce, Dalic'in görevden ayrılması halinde milli takım teknik direktörlüğü için en büyük adayın Slaven Bilic olduğunu duyurmuştu.

Bilic, Hırvatistan'ın başına geçmesi durumunda 14 yıl sonra milli takıma geri dönecek.

İlgili Konular: #Hırvatistan #Zlatko Dalic #Teknik Direktör

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