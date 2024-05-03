Hoffenheim - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 32. hafta maçında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
HOFFENHEİM - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
PreZero Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
HOFFENHEİM - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Hoffenheim, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Leipzig ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etmişti.
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