Hoffenheim, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı

Milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim ile anlaştı. Alman ekip, Ozan Kabak ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:44
Hoffenheim, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı
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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi resmen belli oldu.

Alman kulüp Hoffenheim, Ozan Kabak'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ozan, 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu daha sonrasında ise sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formalarını giydi.


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