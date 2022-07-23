Hoffenheim, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim ile anlaştı. Alman ekip, Ozan Kabak ile yapılan sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi resmen belli oldu.
Alman kulüp Hoffenheim, Ozan Kabak'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Hoffenheim'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Ozan, 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu daha sonrasında ise sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formalarını giydi.
#MerhabaOzan ??— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 23, 2022
Der türkische Nationalspieler @ozankabak4 wechselt vom FC Schalke 04 in den Kraichgau und unterschreibt bei der #TSG einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 ??
?? https://t.co/JD4o0Ujw4b pic.twitter.com/SNiht30VTG
Video Haberler
- Adana'dan yine çalınmasın diye getrdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- Her yerde hayatını kurtaranı arıyor
- 'Bir avuç insan, AK Parti'de ne oluyor?'
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Erdoğan'a Aşk-ı Memnu göndermesi
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Schengen başvuruları çıkmaza girdi
- Kokoreç sevenlere kötü haber
- Siyasi yasağın arkasındaki sebebi açıkladı