Hoffenheim, Ozan Kabak'ı resmen açıkladı

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:44

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni adresi resmen belli oldu.

Alman kulüp Hoffenheim, Ozan Kabak'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Hoffenheim'dan yapılan açıklamada 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Ozan, 2019 yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Milli futbolcu daha sonrasında ise sırasıyla Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formalarını giydi.